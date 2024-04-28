Назначено заседание по иску «Газпром экспорта» к словацкой компании ZSE Energia

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял к производству иск «Газпром экспорта» к словацкой компании ZSE Energia и назначил судебное заседание на 17 мая. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на картотеку арбитража.

«Газпром экспорт» просит суд запретить ZSE Energia продолжать арбитражное разбирательство в Международном арбитражном суде при Международной торговой палате в Женеве, а также присудить в свою пользу денежную сумму на случай неисполнения словацкой компанией судебного акта», — сказано в сообщении.

«Газпром экспорт» подал соответствующий иск 25 апреля.

ZSE Energia — один из крупнейших поставщиков газа и электроэнергии в Словакии.

До этого сообщалось, что «Газпром экспорт» подал иски сразу к нескольким иностранным компаниям, среди которых были NET4GAS, нидерландская Gasunie Transport Service и другие. Российское предприятие хотело запретить им продолжать арбитражные разбирательств в зарубежных судебных инстанциях. Конкретно NET4GAS пыталась взыскать с «Газпром экспорта» платежи за использование своей газотранспортной системы.

Ранее «Газпром» подал в арбитражный суд Петербурга иск к польским Europol Gaz и Orlen.