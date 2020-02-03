Адвокат владельца сафари-парка «Тайган» пообещал оспорить его арест

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Арест владельца сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова является незаконным и будет обжалован. Об этом корреспонденту «Газеты.Ru» рассказал адвокат бизнесмена Арман Петросян.

«Готовится апелляционная жалоба с целью обжалования данного незаконного постановления суда. Олегу Зубкову не должно грозить никакого наказания», - подчеркнул адвокат.

По его словам, услуги, предоставляемые парком, являлись уникальными, а также безопасными для посетителей.

«Если действительно лев укусил, а не напал, то он показал свое недовольство тем, что (пострадавшая – Прим. Ред.), в частности, могла находиться в состоянии алкогольного опьянения. Это частично подтверждается материалами уголовного дела», - сказал Петросян.

Адвокат добавил, что сторона обвинения не предоставила заключения эксперта или специалиста, подтверждающего опасность услуги. Такого заключения не дали и в Роспотребнадзоре.

«Более семи тысяч раз люди посещали именно эту услугу. И не было ни одного несчастного случая. Здесь было высказано недовольство со стороны льва. Может быть, духи были резкими», - заключил защитник.

Уголовное дело в отношении Олега Зубкова было заведено после того, как в июле 2018 лев покусал посетительницу парка во время экскурсии.

3 февраля 2020 года Белогорский районный суд изменил меру пресечения в отношении Зубкова. Мужчина был арестован на два месяца. Судья мотивировала свое решение тем, что Зубков не явился на одно из заседаний.

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