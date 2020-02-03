В Москве выявили более сотни торгующих снюсом онлайн-магазинов

Свыше сотни онлайн-магазинов, торгующих снюсом, обнаружили в столице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на врио заместителя начальника ГУ МВД России по Москве Александра Половинку.

Он отметил, что большая часть никотиносодержащей бестабачной продукции реализуется через интернет.

По словам Половинки, часть магазинов уже прекратили работу, в отношении остальных проводится проверка.

При этом, порядка сотни человек привлекли к уголовной ответственности.

23 декабря 2019 года Совфед обратился к правительству с просьбой приостановить продажу никотиносодержащих изделий до внесения соответствующих поправок в законодательство в целях защиты здоровья подростков. 17 января 2020 года в Минздраве сообщили о первой смерти в России от некурительных никотиносодержащих смесей.