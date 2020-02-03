Голикова: Китай до сих пор не передал РФ штамм коронавируса

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что КНР до сих пор не передала российской стороне штамм нового коронавируса, передает ТАСС.

Кроме того, по словам Голиковой, китайская сторона также до сих пор не представила России возможность воспользоваться ее данными в части вакцины.

Она отметила, что российские специалисты работают в этом направлении с материалами из доступных России источников.

31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, от него погиб уже 361 человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Итальянские ученые смогли изолировать коронавирус

— Мишустин заявил о депортации иностранцев с коронавирусом из РФ

— В Ухане начала работу построенная за 10 дней больница