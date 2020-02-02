СМИ: Количество жертв обрушения кровли в кафе в Новосибирске увеличилось
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Количество жертв обрушения кровли в кафе «Родня» в Новосибирске возросло. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что извлеченный из-под завалов мужчина скончался в результате полученных травм. Ранее спасатели извлекли из-под обломков тело девушки.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС, поисковые работы на месте обрушения крыши были завершены, под завалами нет людей.
В результате были госпитализированы пять человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.
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