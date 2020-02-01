Украинский депутат посоветовал пенсионерке продать пса, чтобы оплатить коммуналку

Депутат Верховной рады от фракции украинского лидера Владимира Зеленского «Слуга народа» Евгений Брагар посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммунальные услуги, передает РИА «Новости».

Таким образом он ответил на вопрос пенсионерки, как прожить на пенсию в $80 и при этом оплачивать коммунальные услуги, превышающие размер пенсии даже при наличии субсидии.

Он отметил, что прожить в таких условиях сложно. Но заявил, что не знает, есть ли у пенсионерки другое имущество. По его словам, если собака во дворе элитной породы, то женщина может ее продать в любой момент «и спокойно себе оплатить».