«Жесткая, колючая»: Сатир сделал открытие о Самбурской

Блогер Илья Сатир сделал открытие об актрисе Настасье Самбурской. Откровениями он поделился в новом выпуске развлекательного шоу «Ужин с Роговым», опубликованном на платформе VK Видео.

«Было мнение, что она такая роковая женщина, что она жесткая, колючая, может быть резкой. Мы познакомились, когда вместе снимались. Это добрейший, теплый человек», — сказал он, передав Самбурской привет.

Также участниками нового выпуска «Ужин с Роговым» стали Ганвест, Лиза Ющук и Андрей Старый. Звездные гости собрались, чтобы попробовать блюда из сказок разных времен и народов, пообщаться, сыграть в застольные игры и выяснить, кому придется оплачивать счет за всех или выполнять наказание.

В начале года Настасья Самбурская опровергла слухи о романе с трэш-блогером Mellstroy. Самбурская выложила скриншот со слухами о том, что блогер якобы дарит ей цветы и дорогие подарки, включая трехкомнатную квартиру.

Ранее автор нашумевшего бестселлера раскрыла свою личность после 23 лет двойной жизни.