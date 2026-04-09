Чечню ждут еще минимум пять дней проливных дождей и наводнений

Росгидромет предупредил о новых ливнях в Чечне в ближайшие пять дней

С 10 по 14 апреля в Чечне ожидается резкое ухудшение погоды: в горах выпадет до 100 мм осадков, а реки Терек, Сунджа и Аргун могут выйти из берегов. Об этом на заседании правительственной комиссии предупредил глава Росгидромета Игорь Шумаков, передает РИА Новости.

По его словам, объявленное в республике штормовое предупреждение продлевается еще на пять дней. Наиболее сложная ситуация прогнозируется в южной половине региона — в предгорных и горных районах. Там пройдут дожди, мокрый снег и снегопады, местами очень сильные. Суммарное количество осадков за весь период может достичь 50-100 мм.

«В зону максимальных осадков попадают населенные пункты Алхан-Кала, город Аргун, пригороды Грозного, Урус-Мартан, Гудермес, Ачхой-Мартан, а также другие населенные пункты горных районов республики», — предупредил глава Росгидромета.

В северной части республики, по словам Шумакова, осадков будет значительно меньше — до 30 мм. Однако из-за обильных дождей на юге уровень воды на Тереке, Сундже, Аргуне и их притоках может подняться до неблагоприятных отметок, что грозит подтоплением пойменных территорий. Кроме того, существует риск затопления дождевым стоком городских кварталов Грозного и Аргуна.

В МЧС считают, что режим чрезвычайной ситуации, введенный в Чечне и Дагестане в связи с наводнениями, необходимо повысить до федерального уровня.

Ранее в Чечне паводок повредил 30 мостов.