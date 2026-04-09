Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Общество

Чечню ждут еще минимум пять дней проливных дождей и наводнений

Росгидромет предупредил о новых ливнях в Чечне в ближайшие пять дней
Telegram-канал «Гасанов Запир Магомедович»

С 10 по 14 апреля в Чечне ожидается резкое ухудшение погоды: в горах выпадет до 100 мм осадков, а реки Терек, Сунджа и Аргун могут выйти из берегов. Об этом на заседании правительственной комиссии предупредил глава Росгидромета Игорь Шумаков, передает РИА Новости.

По его словам, объявленное в республике штормовое предупреждение продлевается еще на пять дней. Наиболее сложная ситуация прогнозируется в южной половине региона — в предгорных и горных районах. Там пройдут дожди, мокрый снег и снегопады, местами очень сильные. Суммарное количество осадков за весь период может достичь 50-100 мм.

«В зону максимальных осадков попадают населенные пункты Алхан-Кала, город Аргун, пригороды Грозного, Урус-Мартан, Гудермес, Ачхой-Мартан, а также другие населенные пункты горных районов республики», — предупредил глава Росгидромета.

В северной части республики, по словам Шумакова, осадков будет значительно меньше — до 30 мм. Однако из-за обильных дождей на юге уровень воды на Тереке, Сундже, Аргуне и их притоках может подняться до неблагоприятных отметок, что грозит подтоплением пойменных территорий. Кроме того, существует риск затопления дождевым стоком городских кварталов Грозного и Аргуна.

В МЧС считают, что режим чрезвычайной ситуации, введенный в Чечне и Дагестане в связи с наводнениями, необходимо повысить до федерального уровня.

Ранее в Чечне паводок повредил 30 мостов.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!