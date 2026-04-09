Путин на встрече с Григоренко предложил поговорить про госуслуги

Путин на встрече с Григоренко предложил обсудить развитие системы госуслуг

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с вице-премьером — руководителем аппарата правительства РФ Дмитрием Григоренко предложил обсудить развитие системы госуслуг. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Предлагаю начать с развития системы госуслуг», — сказал российский лидер.

Особое внимание было уделено вопросам кибербезопасности. Глава российского государства и вице-премьер обсудили комплекс мер, направленных на эффективное противодействие телефонным и интернет-мошенникам, защиту персональных данных и финансов россиян.

Кроме того, были рассмотрены вопросы широкого внедрения цифровых решений в деятельность госорганов с целью повышения эффективности государственного управления и удобства граждан при получении услуг.

В январе заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что элементы искусственного интеллекта могут задействовать при оказании государственных услуг в России. По его словам, ИИ может быть полезен при обработке больших массивов обращений граждан, проверке документов и оказании консультационной поддержки.

Ранее Медведев назвал катастрофой ситуацию с госуслугами в новых регионах до их вхождения в РФ.