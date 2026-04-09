Путин на встрече с Григоренко предложил поговорить про госуслуги

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Политика

Путин на встрече с Григоренко предложил обсудить развитие системы госуслуг
Михаил Метцель/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с вице-премьером — руководителем аппарата правительства РФ Дмитрием Григоренко предложил обсудить развитие системы госуслуг. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Предлагаю начать с развития системы госуслуг», — сказал российский лидер.

Особое внимание было уделено вопросам кибербезопасности. Глава российского государства и вице-премьер обсудили комплекс мер, направленных на эффективное противодействие телефонным и интернет-мошенникам, защиту персональных данных и финансов россиян.

Кроме того, были рассмотрены вопросы широкого внедрения цифровых решений в деятельность госорганов с целью повышения эффективности государственного управления и удобства граждан при получении услуг.

В январе заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что элементы искусственного интеллекта могут задействовать при оказании государственных услуг в России. По его словам, ИИ может быть полезен при обработке больших массивов обращений граждан, проверке документов и оказании консультационной поддержки.

Ранее Медведев назвал катастрофой ситуацию с госуслугами в новых регионах до их вхождения в РФ.

 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!