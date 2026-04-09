Рютте призвал не списывать НАТО со счетов

Рютте: НАТО рано списывать со счетов, альянс перестраивается под новые реалии
Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Марк Рютте заявил, что говорить о распаде НАТО преждевременно. По его словам, альянс находится в процессе трансформации, адаптируясь к новым реалиям.

«Почему каждый в этом зале так тревожится из-за будущего трансатлантического альянса? Почему, когда мы включаем телевизоры или проверяем телефоны, мы видим нетерпеливые преждевременные наброски некролога НАТО? Позвольте мне прояснить: этот альянс пока еще глядит в оба», — подчеркнул Рютте, выступая в Институте Рональда Рейгана в Вашингтоне.

По мнению генсека, НАТО переживает важный период преобразований.

«Европейские страны берут на себя все большую и более справедливую долю ответственности в сфере обороны. И этот процесс необратим, да и не должен быть обратимым», — отметил он.

Рютте заверил, что происходит переход от зависимости к трансатлантическому союзу, построенному на принципах равноправного партнерства. Он считает, что альянсу, помимо увеличения инвестиций и наращивания производственных мощностей, необходимо переосмыслить стратегическое мышление.

Генсек назвал историческим решение об установлении целевого показателя оборонных расходов для каждой страны-члена на уровне 5% ВВП. По словам Рютте, это позволит избавиться от зависимости от Соединенных Штатов.

