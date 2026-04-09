В Раде призвали к пасхальному перемирию между украинцами и ТЦК

Гончаренко призвал Зеленского остановить охоту ТЦК на людей хотя бы на Пасху

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко предложил президенту Украины Владимира Зеленского приостановить мобилизацию на Пасху, чтобы украинцы смогли отметить праздник без страха быть задержанными сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Об этой инициативе парламентарий заявил в своем Telegram-канале.

«Может, Зеленский сделает пасхальное перемирие между украинскими гражданами и ТЦК? Дайте людям хотя бы на самый большой христианский праздник почувствовать себя свободно, посетить родственников, церковь, порадоваться воскресению Господа», — написал он.

Гончаренко призвал украинского лидера «дать приказ ТЦК прекратить охоту на людей хотя бы на Пасху».

3 апреля Зеленский заявил, что Украина передала США запрос о Пасхальном прекращении огня. Ооднако неизвестно, будет ли у американцев возможность направить его России, отметил он.

Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала слова Зеленского о готовности к пасхальному перемирию пиар-акцией, за которой стоит не стремление к долгосрочному миру, а попытка получить передышку для восполнения потерь, перегруппировки и подготовки Вооруженных сил Украины к продолжению боевых действий.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о пасхальном перемирии с Украиной.