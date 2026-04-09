Буданов назвал два сценария для Украины

Буданов: Украина станет или великой страной, или потеряет субъектность
V_Zelenskiy_official/Telegram

Для Украины есть только два сценария будущего. Об этом заявил глава офиса президента страны Кирилл Буданов, передает издание «Новости.Live» в своем Telegram-канале.

По его словам, небольшие страны, такие как Украина, в современных реалиях не могут позволить себе быть слабыми и одновременно оставаться полноценными игроками на мировой карте.

«У них есть только два сценария: либо укрепляться и развиваться, либо постепенно терять субъектность под давлением более сильных соседей», — сказал Буданов.

Он добавил, что в условиях глобальной нестабильности Украине нужна новая индустриализация, развитие технологий и системные изменения. Он отметил, что это хоть и сложный, но безальтернативный путь, чтобы выжить государству и усилить его роль в мире. По словам Буданова, «Украина обязана стать великой страной».

До этого издание «Новости.Live» сообщило, что Буданов провел «откровенную встречу» с депутатами Верховной рады. Она прошла 6 апреля в закрытом формате. По информации журналистов, во встрече приняли участие руководители парламента Украины и ряда комитетов. Разговор проходил в «конструктивной» атмосфере и преимущественно касался проблемных законопроектов на фоне критики правительства и протестов депутатов. Источник утверждает, что участники встречи решили около 30% спорных вопросов.

Ранее Зеленский рассказал, что может стать «победой» для украинцев.

 
Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!