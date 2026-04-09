Буданов назвал два сценария для Украины

Для Украины есть только два сценария будущего. Об этом заявил глава офиса президента страны Кирилл Буданов, передает издание «Новости.Live» в своем Telegram-канале.

По его словам, небольшие страны, такие как Украина, в современных реалиях не могут позволить себе быть слабыми и одновременно оставаться полноценными игроками на мировой карте.

«У них есть только два сценария: либо укрепляться и развиваться, либо постепенно терять субъектность под давлением более сильных соседей», — сказал Буданов.

Он добавил, что в условиях глобальной нестабильности Украине нужна новая индустриализация, развитие технологий и системные изменения. Он отметил, что это хоть и сложный, но безальтернативный путь, чтобы выжить государству и усилить его роль в мире. По словам Буданова, «Украина обязана стать великой страной».

До этого издание «Новости.Live» сообщило, что Буданов провел «откровенную встречу» с депутатами Верховной рады. Она прошла 6 апреля в закрытом формате. По информации журналистов, во встрече приняли участие руководители парламента Украины и ряда комитетов. Разговор проходил в «конструктивной» атмосфере и преимущественно касался проблемных законопроектов на фоне критики правительства и протестов депутатов. Источник утверждает, что участники встречи решили около 30% спорных вопросов.

Ранее Зеленский рассказал, что может стать «победой» для украинцев.