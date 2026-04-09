Российская теннисистка Самсонова вылетела во втором круге турнира в Линце

Самсонова проиграла 117-й ракетке мира Таггер во втором круге турнира в Линце

Российская теннисистка Людмила Самсонова завершила выступление на турнире категории WTA 500 в австрийском Линце, не сумев выйти в четвертьфинал.

Во втором круге россиянка встретилась с 18-летней австрийкой Лилли Таггер, занимающей 117-ю позицию в мировом рейтинге. Матч продлился 2 часа 2 минуты и завершился со счетом 2:6, 6:7 (11:13).

Самсонова проиграла первый сет со счетом 2:6. Во втором сете игра перешла в тай-брейк, где она уступила со счетом 11:13.

В четвертьфинале Лилли Таггер встретится с победительницей пары Тамара Корпач (Германия) — Анастасия Потапова (Австрия).

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее первая ракетка мира Арина Соболенко снялась с турнира в Штутгарте.