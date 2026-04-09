Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Спорт

Российская теннисистка Самсонова вылетела во втором круге турнира в Линце

Yoshio Tsunoda/Yoshio Tsunoda/AFLO

Российская теннисистка Людмила Самсонова завершила выступление на турнире категории WTA 500 в австрийском Линце, не сумев выйти в четвертьфинал.

Во втором круге россиянка встретилась с 18-летней австрийкой Лилли Таггер, занимающей 117-ю позицию в мировом рейтинге. Матч продлился 2 часа 2 минуты и завершился со счетом 2:6, 6:7 (11:13).

Самсонова проиграла первый сет со счетом 2:6. Во втором сете игра перешла в тай-брейк, где она уступила со счетом 11:13.

В четвертьфинале Лилли Таггер встретится с победительницей пары Тамара Корпач (Германия) — Анастасия Потапова (Австрия).

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее первая ракетка мира Арина Соболенко снялась с турнира в Штутгарте.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!