Путин поручил доработать систему возмещения ущерба жертвам телефонных мошенников

Президент России Владимир Путин на встрече с вице-премьером — руководителем аппарата правительства РФ Дмитрием Григоренко поручил доработать систему возмещения ущерба гражданам, которые стали жертвами телефонных мошенников, передает РИА Новости.

«Надо доработать это, конечно», — сказал глава государства.

В декабре Владимир Путин дал совет россиянам на случай, когда звонят телефонные мошенники. Он рекомендовал не обсуждать никакие вопросы, связанные с деньгами и имуществом.

Президент отметил: ситуация с мошенниками «никуда не делась», и по мере усложнения и увеличения возможностей использования различных технических средств аферисты будут и дальше совершенствовать свои инструменты и предпринимать усилия для вымогательства денег.

В феврале член Совета Федерации, замглавы Совета по развитию цифровой экономики при верхней палате российского парламента Артем Шейкин заявил, что меры против мошенников надо ужесточать до тех пор, пока их преступная деятельность не перестанет быть рентабельной.

Ранее Набиуллина выразила осторожный оптимизм по поводу борьбы с мошенниками.

 
