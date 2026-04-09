В Петербурге арестовали обвиняемого в хищении под видом помощи бойцам СВО

В Санкт-Петербурге суд заключил под стражу Евгения Колесникова, который вместе с бывшим руководителем федерального казенного учреждения «Центравтомагистраль» Игорем Глазыриным обвиняется в мошенничестве. По версии следствия, они похитили 19 млн рублей, представив это как сбор средств для участников СВО, сообщила пресс-служба городских судов.

«Пушкинский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Евгения Колесникова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Срок меры — 22 мая», — говорится в официальном сообщении.

Колесников был задержан накануне, он был против ареста. Согласно материалам следствия, в период с 14 августа по 25 декабря 2023 года Колесников и Глазырин, уговорили одного из учредителей ООО «Дор технологии» выполнить ряд указаний Глазырина, включая передачу более 19 млн рублей под видом оказания гуманитарной помощи участникам СВО. Не планируя выполнять обещанные обязательства и злоупотребляя доверием бизнесмена, обвиняемые использовали полученные средства в личных целях.

В октябре прошлого года сообщалось об аресте Игоря Глазырина по другому уголовному делу, связанному с получением взятки в размере 12 млн рублей в 2020 году. Следствие утверждает, что Глазырин, занимавший тогда должность заместителя начальника ФКУ «Упрдор Северо-Запад», договорился с генеральным директором частной компании о предоставлении помощи в заключении государственного контракта на содержание сети федеральных автодорог общего пользования в период с 2020 по 2021 год в обмен на вознаграждение. После заключения контракта Глазырин давал указания подчиненным, обеспечивая беспрепятственную приемку работ и ускоренную подготовку, согласование и подписание актов, на основании которых подрядчик получал денежные средства.

Ранее суд арестовал фигуранта дела о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево.