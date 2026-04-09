В Иране раскрыли, кто утверждал решение о перемирии и переговорах с США

Решение о перемирии Ирана и США и переговорах о завершении войны утверждал Верховный лидер Исламской Республики Моджтаба Хаменеи. Об этом заявил иранский президент Масуд Пезешкиан, сообщает РИА Новости.

«Решение о перемирии и переговорах было принято единогласно основными органами власти и было утверждено верховных лидером Ирана после того, как общие положения и обозначенные Ираном рамки были приняты со стороны США», — сказал он.

7 апреля президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном. По его словам, Вашингтон получил от Тегерана предложение из 10 пунктов об урегулировании конфликта и готов продолжить работу на его основе. Американский лидер также отметил, что в рамках соглашения о прекращении огня Иран согласился разблокировать Ормузский пролив.

Позже спикер парламента Исламской Республики Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что Соединенные Штаты нарушили три ключевых пункта предложения Тегерана по перемирию. Он пояснил, что речь идет об атаках на Ливан, нарушении дроном воздушного пространства Ирана, а также об отказе Исламской Республике в праве обогащать уран.

В марте Трамп говорил, что якобы впечатлил президента России Владимира Путина военной операцией против Ирана.

Ранее в США заявили о тяжелых последствиях войны в Иране.