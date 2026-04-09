«Ярые русофобы ненавидят все русское»: олимпийский чемпион о решениях IBU

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что восстановление российских спортсменов на международной арене неизбежно. Его слова приводит РИА Новости.

«Международным союзом биатлонистов сейчас, к сожалению, руководят люди, не совсем дружелюбно, мягко говоря, относящиеся к России. Это ярые русофобы, которые ненавидят все русское. То, что они делают, это обычная попытка показать, что от них что-то зависит. Но это же все равно вопрос времени: если не сегодня, то завтра российский биатлон будет возвращен. Это неизбежный факт», — заявил Васильев.

19 декабря 2025 года Международный союз биатлонистов (IBU) отказался от ускоренной процедуры рассмотрения арбитражного иска в Спортивном арбитражном суде (CAS) по вопросу возвращения российских спортсменов. Соответственно, никто из биатлонистов сборной России не сумел получить нейтральный статус, выступить на турнирах под эгидой IBU и отобраться на Олимпийские игры 2026 года в Италии.

7 апреля президент IBU Олле Далин заявил, что организация не собирается возвращать россиян на международные старты.

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что IBU ведет себя как свиньи.