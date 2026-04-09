Генсек НАТО допустил участие альянса в обеспечении судоходства через Ормузский пролив

Рютте: НАТО может напрямую участвовать в обеспечении судоходства в Ормузе
НАТО может напрямую участвовать в обеспечении судоходства через Ормузский пролив. Об этом заявил генсек альянса Марк Рютте, передает РИА Новости.

Он предложил идти шаг за шагом и отметил, что в настоящее время не сделан даже первый — чтобы коалиция из 34 стран, которая собралась на военном уровне 7 апреля, начала детальное планирование того, какой могла бы быть данная миссия.

«Если НАТО может помочь — конечно, нет причин, чтобы не помочь, если это будет полезно. Но я думаю, что здесь важнее не столько структура, сколько скорость. В данном случае я бы сказал: скорость важнее совершенства. Но опять же, если НАТО может сыграть роль — безусловно», — сказал Рютте.

9 апреля высокопоставленный иранский источник сообщил, что Иран в рамках соглашения о прекращении огня будет пропускать через Ормузский пролив не более 15 судов ежедневно. Он добавил, что возврата к довоенному статусу-кво не будет.

До этого США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня. Цены на нефть отреагировали на эту новость резким падением — котировки в моменте снижались более чем на 16%. Экономисты ожидают, что стоимость нефти продолжит уменьшаться, и в ближайшие два месяца цена барреля Brent опустится до $70-75. Для России перемирие несет как позитивные, так и негативные последствия, подчеркнули эксперты. Какие именно — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Евросоюз выступил против платы за проход судов через Ормузский пролив.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!