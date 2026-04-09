Орбан или Мадьяр? В Венгрии сделали прогноз, кто выиграет на предстоящих выборах

Опросы в Венгрии не выявили явного фаворита предстоящих парламентских выборов
Global Look Press

Венгерские институты изучения общественного мнения публикуют противоречивые данные о возможном исходе предстоящих парламентских выборов. На это обратило внимание агентство «Интерфакс».

Например, результаты опроса близкого к власти института «Незепонт» («Точка зрения») свидетельствуют, что за правящую партию «Фидес» проголосуют 46% избирателей, а оппозиционную «Тису» поддержат 40%. В свою очередь институт «Медиа» опубликовал другие данные. Согласно им, «Тиса» может получить в новом составе 138—143 мест из 199, а «Фидес» всего 49—55.

Венгерские эксперты, опрошенные словацкими журналистами, отметили, что сейчас все будет зависеть от того, как много сторонников партиям удастся привести на избирательные участки. Наблюдатели считают, что визит в Венгрию вице-президента США Джей Ди Вэнса укрепил позиции «Фидес». В то же время лидер «Тисы» Петер Мадьяр вел активную агитацию на местах, посещая по пять-семь городов в сутки.

Парламентские выборы в Венгрии состоятся 12 апреля 2026 года. Виктор Орбан является главой венгерского правительства с 2010 года. В случае переизбрания это будет его шестой срок. Главный соперник Орбана на выборах — лидер оппозиционной партии «Уважение и свобода» («Тиса») Петер Мадьяр.

Ранее главный конкурент Орбана рассказал, как будет работать с Россией.

 
