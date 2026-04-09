Собянин открыл второй столичный трамвайный диаметр

Владимир Новиков/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин запустил второй трамвайный диаметр, получивший название Т2. Он соединил восточный район Новогиреево с южным Чертаново, сообщили на официальном сайте московской мэрии.

Протяженность нового маршрута составляет 33 километра, что делает его рекордсменом среди подобных трамвайных диаметров в мире.

«Т2 связал 13 районов Москвы и улучшил транспортное обслуживание более 2 млн жителей города. Пассажиры могут сделать пересадки на четыре железнодорожных вокзала (Ярославский, Ленинградский, Казанский и Павелецкий) и 31 станцию метро», – подчеркнули в администрации города.

Вдоль трассы нового диаметра располагаются многочисленные важные объекты, включая парковые зоны («Зарядье», Измайловский, Лефортовский), высшие учебные заведения (НИУ ВШЭ, МГТУ им. Баумана, НИУ МЭИ, Московский финансово-юридический университет и др.), центральные офисы государственных учреждений (Минсельхоз, Росфинмониторинг, Росстат, Аналитический центр при правительстве), а также штаб-квартиры крупных частных компаний (ЛУКОЙЛ, Альфа-банк, РЖД). Кроме того, маршрут проходит вблизи Даниловского и Москворецкого рынков, Данилова монастыря, храма Спаса Преображения на Болвановке и других достопримечательностей.

Ранее в Москве прошел парад в честь 127-летия столичного трамвая.

 
Теперь вы знаете
Как выспаться и все успеть? Сколько на самом деле нужно сна для здоровья
