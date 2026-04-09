СМИ раскрыли составы делегаций на переговорах США и Ирана в Пакистане

Fox News: американскую делегацию на переговорах с Ираном возглавит Вэнс

Составы делегаций, которые будут представлять США и Иран на предстоящих переговорах в Исламабаде, опубликовал телеканал Fox News.

Американскую делегацию возглавит вице-президент США Джей Ди Вэнс. В нее войдут старший советник главы Белого дома Джаред Кушнер и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Иранская делегация будет состоять из спикера парламента Ирана Мохаммада Багера Галибафа и министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, а также других чиновников.

По данным телеканала Al Mayadeen, в состав делегации Ирана также войдут новый секретарь Высшего совета национальной безопасности страны Мохаммад Багер Зольгадр и заместитель министра иностранных дел Исламской Республики Маджид Тахт-Раванчи.

До этого США обозначили параметры возможной сделки с Ираном перед предстоящими переговорами в Пакистане. По словам Вэнса, ключевыми требованиями станут отказ Тегерана от ядерных разработок и передача США ядерных материалов. Одновременно США связывают соблюдение перемирия с обеспечением свободного прохода через Ормузский пролив. Тегеран же считает, что договоренности теряют смысл после «трех ключевых нарушений» со стороны Вашингтона. Переговоры намечены на 11 апреля в Исламабаде. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

