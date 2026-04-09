В Германии вооруженный мужчина захватил банк

Bild: мужчина с оружием забаррикадировался в банке Sparkasse на западе Германии
Мужчина с огнестрельным оружием забаррикадировался в отделении банка Sparkasse в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия на западе Германии. Об этом пишет газета Bild.

По ее данным, инцидент произошел в общине Роммерскирхен. Известно, что в 16:24 (17:24 мск) мужчина с оружием вошел в отделение банка. Предполагается, что целью злоумышленника было ограбление. К моменту прибытия правоохранителей он оставался внутри здания. Сейчас банк окружен полицией, в небо поднят вертолет.

Информация о возможном наличии заложников пока не подтверждена. На место происшествия стягивается спецназ и спасатели.

В конце марта в Ставрополе полиция задержала 70-летнего местного жителя, подозреваемого в попытке ограбления банка. Мужчина надел маску и зашел в отделение финансового учреждения. Подойдя к посту охраны, он начал угрожать сотруднику предметом, похожим на пистолет, и потребовал передать ему крупную сумму денег. Охранник пресек действия злоумышленника.

Прибывшие на место полицейские задержали правонарушителя. Мужчина признался, что задолжал банку крупную сумму, так как несколько месяцев не мог погасить кредит, и решил таким образом решить свои финансовые проблемы. Возбуждено уголовное дело о разбое.

Ранее житель США ограбил шесть банков за пять дней и добыл всего $605.

 
