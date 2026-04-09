Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Политика

Посольство РФ отвергло заявления Британии об угрозе российских подлодок

Global Look Press

Россия отвергла заявление главы минобороны Великобритании Джона Хили о том, что российские подлодки угрожают подводным кабелям в Атлантическом океане. Об этом сообщили в посольстве РФ в Лондоне, передает ТАСС.

Там заявили, что Российская Федерация «не угрожает подводной инфраструктуре, действительно имеющей критически важное значение» для Соединенного Королевства. В дипмиссии отметили, что Москва не использует агрессивную риторику в этом вопросе.

В посольстве также обратили внимание, что британская сторона недавно выступила с крайне агрессивными заявлениями и угрозами в отношении торгового флота, действующего в интересах российских компаний и партнеров РФ.

«Важно понимать, что если эти угрозы воплотятся в действия, то возникнут последствия», — подчеркнули в дипмиссии.

9 апреля Хили заявил, что российские подлодки якобы представляют угрозу судоходству в Северной Атлантике. По его словам, Лондон «фиксирует активность» субмарин РФ вблизи британской подводной инфраструктуры, включая кабели и трубопроводы.

Ранее Британию уличили в подготовке к войне с Россией.

 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
