Посольство РФ отвергло заявления Британии об угрозе российских подлодок

Россия отвергла заявление главы минобороны Великобритании Джона Хили о том, что российские подлодки угрожают подводным кабелям в Атлантическом океане. Об этом сообщили в посольстве РФ в Лондоне, передает ТАСС.

Там заявили, что Российская Федерация «не угрожает подводной инфраструктуре, действительно имеющей критически важное значение» для Соединенного Королевства. В дипмиссии отметили, что Москва не использует агрессивную риторику в этом вопросе.

В посольстве также обратили внимание, что британская сторона недавно выступила с крайне агрессивными заявлениями и угрозами в отношении торгового флота, действующего в интересах российских компаний и партнеров РФ.

«Важно понимать, что если эти угрозы воплотятся в действия, то возникнут последствия», — подчеркнули в дипмиссии.

9 апреля Хили заявил, что российские подлодки якобы представляют угрозу судоходству в Северной Атлантике. По его словам, Лондон «фиксирует активность» субмарин РФ вблизи британской подводной инфраструктуры, включая кабели и трубопроводы.

