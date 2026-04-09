Forbes назвал Альфа‑Банк лучшим работодателем для молодежи

Альфа‑Банк стал лучшим молодежным работодателем по версии Forbes. Об этом сообщается на сайте кредитной организации.

Во впервые опубликованном рейтинге «Лучшие работодатели для молодежи» Forbes присвоил Альфа-Банку высший «платиновый» статус.

Эксперты оценивали долю молодых сотрудников к общей численности сотрудников, корпоративные программы, стажировки, стипендии и магистратуры, а также другие инициативы.

Также оценивалась реализация программы Альфа-Будущее для развития студентов и вузов. Проект включил открытие магистратур и кафедр, коворкинги в 300 вузах, оплачиваемые стажировки, стипендии, гранты и многое другое. В 2025 году банк провел более 2 тыс. обучающих мероприятий и десятки молодежных фестивалей. При этом на стажировки в Альфа-Банк подали заявки более 85 тыс. молодых людей.

«Молодые специалисты, как правило, очень любознательны. Они стремятся узнавать новое, обучаться, им важно понимать свою роль в компании», — отметил HR-директор Альфа-Банка Марат Исмагулов.

Среди приоритетов молодых специалистов он выделил гибкость, четкие перспективы развития, понятные задачи, поддерживающую команду и уровень оплаты труда.

«У нас в Альфа-Банке создана такая среда, где сотрудники вовлечены в реальные проекты и могут влиять на решения даже на стартовых позициях. Мы не просто приглашаем к себе в команду лучших — мы создаем условия, в которых лучшие хотят оставаться и развиваться», — подчеркнул Исмагулов.