Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Forbes назвал Альфа‑Банк лучшим работодателем для молодежи

Альфа-Банк получил «платиновый» статус в рейтинге работодателей для молодежи
insta_photos/Shutterstock/FOTODOM

Альфа‑Банк стал лучшим молодежным работодателем по версии Forbes. Об этом сообщается на сайте кредитной организации.

Во впервые опубликованном рейтинге «Лучшие работодатели для молодежи» Forbes присвоил Альфа-Банку высший «платиновый» статус.

Эксперты оценивали долю молодых сотрудников к общей численности сотрудников, корпоративные программы, стажировки, стипендии и магистратуры, а также другие инициативы.

Также оценивалась реализация программы Альфа-Будущее для развития студентов и вузов. Проект включил открытие магистратур и кафедр, коворкинги в 300 вузах, оплачиваемые стажировки, стипендии, гранты и многое другое. В 2025 году банк провел более 2 тыс. обучающих мероприятий и десятки молодежных фестивалей. При этом на стажировки в Альфа-Банк подали заявки более 85 тыс. молодых людей.

«Молодые специалисты, как правило, очень любознательны. Они стремятся узнавать новое, обучаться, им важно понимать свою роль в компании», — отметил HR-директор Альфа-Банка Марат Исмагулов.

Среди приоритетов молодых специалистов он выделил гибкость, четкие перспективы развития, понятные задачи, поддерживающую команду и уровень оплаты труда.

«У нас в Альфа-Банке создана такая среда, где сотрудники вовлечены в реальные проекты и могут влиять на решения даже на стартовых позициях. Мы не просто приглашаем к себе в команду лучших — мы создаем условия, в которых лучшие хотят оставаться и развиваться», — подчеркнул Исмагулов.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
