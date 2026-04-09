Стало известно, чем болел актер «Улиц разбитых фонарей» Яковлев перед кончиной

Актер Виктор Яковлев в последний год жизни боролся с раком легких

Псковский театр драмы им. А. С. Пушкина/VK

Стало известно, чем болел заслуженный артист России Виктор Яковлев перед кончиной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в семье актера.

По словам родственника, Яковлев долгое время боролся с раком легких.

Церемония прощания с артистом пройдет в субботу в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина. Могила Яковлева расположится на Мироносецком кладбище Пскова.

Виктора Яковлева не стало 9 апреля.

Артист родился в 1951 году в Уфе. В 1975 году он окончил ГИТИС имени А. В. Луначарского. С 1979 года служил в Псковском академической театре драмы, был ведущим актером. Он сыграл на псковской сцене множество ролей, на которых выросло не одно поколение. Профессиональная деятельность артиста не ограничивалась работой в театре. Он также снялся в 23 фильмах и сериалах, в их числе «Улицы разбитых фонарей», «Закон тайги», «Морские дьяволы. Особое задание», «Казачок», «Дом у большой реки», «Берлинская жара» и другие.

Актер дважды номинировался на национальную театральную премию «Золотая маска».

