Журналист раскрыл, когда и где пройдут переговоры между Израилем и Ливаном

Axios: Израиль и Ливан проведут переговоры на следующей неделе в Вашингтоне

Переговоры Израиля и Ливана пройдут на следующей неделе в Вашингтоне. Об этом со ссылкой на израильского чиновника сообщил корреспондент портала Axios Барак Равид.

По его словам, первый раунд состоится в Госдепе США. В переговорах примут участие послы обеих стран, а также американской стороны. США будет представлять посол в Ливане Мишель Исса.

9 апреля израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль начнет прямые переговоры с Ливаном о разоружении проиранского шиитского движения «Хезболла» и урегулировании конфликта в «ближайшее возможное время».

До этого телеканал NBC News сообщил, что президент США Дональд Трамп призвал Нетаньяху снизить интенсивность израильских ударов по Ливану, чтобы способствовать успеху переговоров с Ираном.

Накануне армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла самую масштабную серию ударов по объектам проиранского шиитского движения «Хезболла» в Ливане с начала нынешней эскалации. Как заявили в армейской пресс-службе, атака длилась 10 минут. Удары были совершены по центрам разведки и управления «Хезболлы», огневой инфраструктуре движения, его Военно-морским силам, а также объектам элитного подразделения «Радван» в составе организации, утверждают в ЦАХАЛ.

Ранее Нетаньяху заявил, что прекращение огня с Ираном не касается Ливана.