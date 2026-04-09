Российский гроссмейстер сыграл пятую ничью на турнире претендентов-2026

Владимир Астапкович/РИА Новости

Российский гроссмейстер Андрей Есипенко сыграл вничью партию в десятом туре турнира претендентов с представителем Германии Маттиасом Блюбаумом.

Партия завершилась после 40-го хода, Есипенко играл белыми фигурами. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

После десяти туров в активе Есипенко 3,5 очка. Он занимает последнее, восьмое место в турнирной таблице.

14 декабря 2025 года Генеральная ассамблея Международной шахматной федерации (FIDE) проголосовала за полное и частичное снятие ограничений с российских спортсменов. За возвращение россияне проголосовали 61 делегат, против — 51 голос. 9 января 2026 года появилась информация, что шахматные федерации Великобритании, ФРГ, Норвегии, Эстонии и Украины намерены оспорить решение FIDE полностью снять санкции с российских шахматистов.

Федерации пяти стран не согласны с решением генеральной ассамблеи FIDE от 14 декабря, разрешившим допуск российских шахматистов до всех соревнований под нейтральным флагом.

Ранее Есипенко сыграл вничью с Каруаной на турнире претендентов-2026.

 
