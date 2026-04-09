В МИД Ирана объяснили, от чего зависит проведение переговоров с США

Проведение переговоров между Ираном и США напрямую зависит от выполнения Вашингтоном своих обязательств по прекращению огня. Об этом заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи, его слова приводятся в Telegram-канале внешнеполитического ведомства Исламской Республики.

«Правительство Пакистана пригласило обе стороны в Исламабад для проведения переговоров, которые в настоящее время рассматриваются и планируются. Но, несомненно, любые переговоры зависят от выполнения Соединенными Штатами своих обязательств по прекращению огня на всех фронтах», — подчеркнул он.

9 апреля замглавы МИД Ирана Саид Хатибзаде сообщил, что состав иранской делегации на запланированных переговорах с США будет зависеть от того, кто будет представлять американскую сторону.

До этого Вашингтон и Тегеран договорились о двухнедельном прекращении огня. Цены на нефть отреагировали на эту новость резким падением — котировки в моменте снижались более чем на 16%. Экономисты ожидают, что стоимость нефти продолжит уменьшаться и в ближайшие два месяца цена барреля Brent опустится до $70–75. Для России перемирие несет как позитивные, так и негативные последствия, подчеркнули эксперты.

