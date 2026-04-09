Трехлетняя дочь ростовчанки не выжила после жестокого избиения у родственников в Абхазии

В Абхазии трехлетняя дочь гражданки РФ не выжила после избиений

В Абхазии трехлетняя дочь россиянки попала в больницу после избиения, спасти ее не смогли. Об этом сообщает Sputnik Абхазия.

По данным издания, мать пострадавшей живет в Ростове-на-Дону, в Абхазию девочка поехала на несколько месяцев в гости к тете, у которой есть муж и несколько своих детей.

Как рассказал сосед, в день инцидента к ним ночью постучался глава семьи. У него на руках была племянница, завернутая в одеяло. Мужчина попросил повезти его в больницу, что сосед и сделал.

Он добавил, что на руках у ребенка было что-то похожее на следы от веревки. Он полагает, что к пострадавшей применялось насилие.

Медики оказали помощь, но спасти не смогли. По факту произошедшего прокуроры проводят проверку.

Как рассказали соседи семьи, они не видели, чтобы мать избивала детей. Однако они вспоминают, что примерно два года назад из-за конфликта взрослых детей хотели изъять из семьи.

«Дети выходили счастливые, улыбчивые, никогда не скажут, что что-то с ними происходило», – рассказала местная жительница.

Известно, что мать девочки переехала из Абхазии в Ростов-на-Дону, биологический отец от дочери отказался. Родительница якобы отправила ребенка к сестре, так как не справлялась с тремя детьми.

Родственница матери утверждает, что замечала побои на фото девочки и говорила об этом, но ситуации не придали значения.

