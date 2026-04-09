На «Великолукском мясокомбинате» прокомментировали слухи о банкротстве

Появившиеся в СМИ сообщения о возможном банкротстве «Великолукского мясокомбината» в Псковской области не соответствуют действительности. Об этом заявила ТАСС гендиректор предприятия Ольга Кузьмина.

По ее словам, подобные утверждения являются домыслами, не имеющими под собой оснований, поскольку комбинат продолжает работать, а его финансовое положение не демонстрирует признаков ухудшения.

Поводом для публикаций о возможном банкротстве предприятия послужил корпоративный спор с фирмой, выкупившей долги у контрагентов предприятия. Сумма претензий, о которой сообщали «Коммерсантъ» и другие издания, якобы составляет 258,5 млн рублей.

Кузьмина же утверждает, что этой задолженности не существует, а подрядчик переуступил право требования давно погашенного долга.

«Как может предприятию, имеющему выручку в миллиарды рублей, из-за 258 млн рублей грозить банкротство? Это смешно. Это коммерческий спор. Это несуществующая задолженность, переуступка права. Наш подрядчик перепродал право требования несуществующего долга, который ему был погашен», — заявила она.

По ее словам, попытки взыскать с предприятия погашенный долг были расценены как незаконное давление, на которое руководство комбината пообещало ответить путем подачи судебного иска.

Кузьмина напомнила, что «Великолукский мясокомбинат» работает на территории Псковской области с 1944 года и является одним из крупнейших в России.

Ранее в российских сосисках обнаружили опасный для человека компонент.

 
