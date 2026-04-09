ЦБ нашел объяснение резкому росту объема наличных на руках у россиян

ЦБ РФ: рост обращения наличных в России вызван сбоями мобильного интернета
Александр Сухов/РИА Новости

Центробанк России зафиксировал нехарактерный всплеск спроса на наличные деньги в марте и связал эту динамику с перебоями в работе мобильного интернета. Об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии регулятора «Денежно-кредитные условия и трансмиссия ДКП».

Из документа следует, что объем находящихся в обращении у россиян наличных по итогам марта увеличился на 0,3 трлн рублей (+1,6% к темпу прироста), а в феврале — на 0,2 трлн рублей (+1,4% к темпу прироста), что заметно выше средних значений за аналогичные периоды прошлых лет.

«Такая динамика в том числе может быть связана со случаями отключения мобильного интернета, которые побуждают население и бизнес формировать запас наличных денег для осуществления текущих платежей», — полагают авторы документа.

По данным ЦБ РФ, на начало апреля прирост находящихся в обращении наличных рублей составлял 12,2% по сравнению с показателем годичной давности, а к началу марта — 8,8% год к году.

По итогам недавнего опроса «Финансы Mail», 15% россиян в последнее время регулярно сталкиваются с просьбами оплатить товары и услуги наличными. Каждый четвертый респондент заявил, что такие просьбы в основном поступают в малых и средних торговых точках.

Ранее россиян предупредили о сокращении числа банкоматов.

 
Как выспаться и все успеть? Сколько на самом деле нужно сна для здоровья
