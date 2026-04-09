Медведев обсудил борьбу с новыми опасными инфекциями

Медведев обсудил борьбу с новыми инфекциями и контроля за эпидситуацией в России
Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев обсудил вопросы борьбы с новыми опасными инфекциями и контроля за эпидемиологической ситуацией в РФ. Эти темы, как сообщил он в своем канале в мессенджере Max, были подняты на заседании межведомственной комиссии Совбеза по противодействию современным угрозам биологической безопасности.

Медведев до этого заявил, что недружественные государства могут специально заносить на территорию России опасные виды растений и микроорганизмов. По его словам, речь идет о возбудителях и переносчиках тяжелых болезней, насекомых-вредителях и сорных растениях. Политик отметил, что такие виды живых организмов наносят существенный ущерб экономике многих стран, в том числе РФ, становятся причиной сокращения лесных и водных ресурсов, потерь урожая, а также ухудшения здоровья людей.

Он призвал учитывать эти факторы риска и направить усилия всех профильных ведомств на обеспечение биологической безопасности страны.

Ранее в Госдуме призвали обучать детей борьбе с биооружием.

 
