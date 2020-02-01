Оставленных отцом в Шереметьево мальчиков передали бабушке

Двоих мальчиков, которых 26 января отец оставил в московском аэропорту Шереметьево, были переданы бабушке. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Институт уполномоченных по правам ребенка в России.

Отмечается, что братьев доставили обратно в Комсомольск-на-Амуре. Мальчиков передали бабушке, на которую уже оформлена временная опека.

Также известно, что дети будут ходить в детский сад и школу возле дома.

26 января мужчина, прилетевший из Хабаровска в Шереметьево, оставил в аэропорту двух сыновей пяти и семи лет. В рюкзаке одного из них была найдена записка, в которой отец попросил на время отправить детей в приют и пообещал забрать их оттуда позже. Решение оставить детей он объяснил тяжелым финансовым положением и отсутствием другого выхода.

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