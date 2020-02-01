Бабушка оставленных в Шереметьево детей заявила об угрозах от их отца

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Бабушка детей из Комсомольска-на-Амуре, брошенных отцом в московском аэропорту Шереметьево, написала заявление в полицию из-за угроз со стороны отца мальчиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах Хабаровского края.

Отец по телефону угрожал бабушке, что вернется в Комсомольск-на-Амуре и «жизни не даст», если она заберет детей, отметил источник. По его словам, отец против передачи детей бабушке и дедушке по линии матери из-за напряженных отношений.

Ранее сообщалось, что брошенные в Шереметьево дели были доставлены в Хабаровск. Временная опека над мальчиками оформлена на бабушку.

26 января мужчина, прилетевший из Хабаровска в Шереметьево, оставил в аэропорту двух сыновей пяти и семи лет. В рюкзаке одного из них была найдена записка, в которой отец попросил на время отправить детей в приют и пообещал забрать их оттуда позже. Решение оставить детей он объяснил тяжелым финансовым положением и отсутствием другого выхода.

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