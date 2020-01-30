Крымская чиновница оправдалась за скандал с поздравлением блокадников с «батонами»

Глава горсовета Керчи Майя Хужина заявила, что не считает себя виноватой в скандале с вручением батонов хлеба живущим в Керчи блокадникам. Об этом сообщает ТАСС.

По словам чиновницы, она сделала все правильно.

«У меня есть отзывы этих блокадниц, которые приехали сегодня ко мне со своими детьми, потому что сами блокадницы они не сидят в «Фейсбуке», они это не читают», — сообщила Хужина.

Она также отметила, что их дети также выразили ей благодарность.

«Вы единственный человек, который вспомнил о нас», — рассказала Хужина о реакции блокадниц и их детей на подарки.

Ранее две крымские чиновницы пришли к блокадницам, проживающим в Керчи, в шубах, сфотографировались с ними, а также подарили ветеранам по батону хлеба в годовщину полного снятия блокады Ленинграда. Однако позже пресс-секретарь городского совета Керчи заявила, что подарен был не обычный хлеб, а караимские пироги с мясом и картофелем.

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