Нетаньяху встретил помилованную в РФ Иссахар во Внуково

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретился с помилованной в РФ израильтянкой Наамой Иссахар и ее матерью Яффой в московском аэропорту Внуково, сообщает ТАСС.

«Встреча происходит в эти минуты», — заявили в канцелярии премьера.

В Нетаньяху также на встрече присутствует его супруга Сара.

Ранее Нетаньяху от имени всего израильского народа поблагодарил президента России Владимира Путина за оперативное решение об освобождении осужденной Нааму Иссахар.

30 января во ФСИН РФ подтвердили информацию, что помилованная Путиным израильтянка Наама Иссасхар вышла из подмосковной колонии.