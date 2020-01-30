«Ъ»: в России создадут рейтинг качества жизни в регионах

Агентство стратегических инициатив (АСИ) совместно с представителями деловых объединений РСПП, ТПП, «Опора России» и «Деловая Россия» разработают рейтинг качества жизни в регионах страны на основе опросов граждан. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на главу АСИ Светлану Чупшеву.

Уточняется, что рейтинг оценит удовлетворенность общества такими социальными сферами как образование, здравоохранение, социальная поддержка, личная безопасность и другими.

По словам Чупшевой, разработку данного рейтинга уже одобрил глава государства Владимир Путин.