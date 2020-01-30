Израильтянка Иссахар покинула колонию в Подмосковье

Осужденная за наркотики и помилованная российским лидером Владимиром Путиным гражданка Израиля Наама Иссахар покинула подмосковную колонию. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Один источник уточнил, что Иссахар уже находится в Москве, не уточнив, где именно.

По словам другого источника, израильтянка была отправлена из колонии в московское СИЗО.

Иссахар осудили на 7,5 года лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков. Ее задержали в транзитной зоне аэропорта «Шереметьево», девушка летела в Тель-Авив. У нее обнаружили 9,6 грамма гашиша, который, по ее словам, она перевозила в личных целях. 29 января Путин подписал прошение о помиловании израильтянки.

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