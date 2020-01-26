Бразильские ливни убили 30 человек

В Бразилии из-за сильных ливней погибли не менее 30 человек. Об этом сообщает портал G1 со ссылкой на местное управление гражданской обороны.

Стихия атаковала восточный штат Минас-Жейрас. Местные синоптики признали, что с четверга по пятницу выпало очень много осадков, которых в таком количестве не было уже 110 лет.

Кроме того, ливни вызвали оползни и разрушения в городе, которые также увеличили число погибших.

По последним данным, из-за природной аномалии 17 человек пропали без вести, еще семь получили ранения. Более 2,5 тысяч человек остались без крова над головой.

В настоящее время ведутся восстановительные и поисково-спасательные работы.

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