Стало известно о состоянии госпитализированных в Москве граждан Китая
Семь граждан Китая, которые были доставлены в московскую больницу с признаками ОРВИ, находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщает РИА «Новости», со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.
Отмечается, что врачи уже обследовали их.
«Скорая медицинская помощь выезжала на место проживания туристов прежде всего потому, что они прибыли из Китая. Обычно в таких случаях «скорая» дает консультацию по телефону. Врачи на месте осмотрели всех», — рассказали в ведомстве.
При этом в департаменте отметили, что у этих китайских туристов зафиксировано удовлетворительное состояние.
31 декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. В январе стало известно, что возбудителем заболевания является новый тип коронавируса.
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