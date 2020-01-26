Стало известно о состоянии госпитализированных в Москве граждан Китая

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Семь граждан Китая, которые были доставлены в московскую больницу с признаками ОРВИ, находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщает РИА «Новости», со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.

Отмечается, что врачи уже обследовали их.

«Скорая медицинская помощь выезжала на место проживания туристов прежде всего потому, что они прибыли из Китая. Обычно в таких случаях «скорая» дает консультацию по телефону. Врачи на месте осмотрели всех», — рассказали в ведомстве.

При этом в департаменте отметили, что у этих китайских туристов зафиксировано удовлетворительное состояние.

31 декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. В январе стало известно, что возбудителем заболевания является новый тип коронавируса.

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