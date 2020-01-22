Протесты против нового правительства проходят в Ливане

Акции протеста против нового правительства проходят на улицах городов Ливана, сообщает РИА «Новости».

Полиция применила гранаты со слезоточивым газом для разгона протестующих у парламента в Бейруте. Участник акции намерены пройти полицейские кордоны и войти в здание парламента, заявил один из демонстрантов.

Недовольство жителей Ливана вызвало назначение нового правительства во главе с премьер-министром Хассаном Диябом. По словам протестующих, члены правительства связаны с правящими партиями и не являются независимыми.

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