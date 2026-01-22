Задержан собственник обрушившегося в Новосибирске ТЦ

Прокуратура сообщила о задержании собственника обрушившегося в Новосибирске ТЦ

Собственник обрушившегося торгового центра в Новосибирске Сергей Турков задержан. Об этом сообщили ТАСС в прокуратуре Новосибирской области.

Его задержали на 48 часов. Другой информации не приводится.

Вечером 21 января в Новосибирске обрушилась кровля торгового центра. Спасателям удалось извлечь из-под завалов двух женщин, одну из которых госпитализировали. Позже сотрудники МЧС с помощью экскаватора достали мужчину, но спасти его не удалось — он получил травмы, несовместимые с жизнью.

По предварительной информации, обрушение произошло из-за скопившегося на крыше снега. Площадь обрушения составила 600 квадратных метров. По информации ТАСС, торговый центр был построен самовольно. В 2018 году мэрия Новосибирска требовала его снести, но владельцы выиграли в суде.

Прокуратура организовала проверку. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

