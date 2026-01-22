Россиян предостерегли от смешивания разных антифризов

Смешение различных марок антифризов в системе охлаждения автомобиля может привести к серьезным последствиям для двигателя. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

«Основу всех охлаждающих жидкостей составляют вещества, предотвращающие замерзание (этиленгликоль, пропиленгликоль или их смесь), и вода. Но ключевое значение имеют специальные защитные добавки. Именно эти химические компоненты обеспечивают защиту от коррозии, смазку помпы и стабильность при высоких температурах. Современные антифризы существенно различаются по комбинации защитных добавок, даже если относятся к одному классу. Несовместимость компонентов проявляется уже в течение первых 10–15 минут работы двигателя после смешивания», — объяснил он.

При смешивании некоторых составов, например, карбоксилатных антифризов с некоторыми типами гибридных или силикатных, может произойти химическая реакция между различными пакетами присадок, в результате которой образуется нерастворимый осадок. Существуют гибридные антифризы, которые изначально содержат оба типа ингибиторов и стабильны. Однако при смешивании разных, даже гибридных, технологий риск возникновения осадка сохраняется. Он может достигать 0,3% от общего объема смеси — и этого достаточно для засорения каналов радиатора и двигателя.

«При рабочей температуре двигателя несовместимые защитные компоненты провоцируют также разложение основной жидкости с образованием агрессивных кислот и солей. Эти вещества многократно ускоряют коррозию: алюминиевые детали разрушаются в 3–4 раза быстрее, а стальные элементы — в 2,5 раза по сравнению с использованием рекомендованного антифриза», — сказал эксперт.

В результате происходит комплексное повреждение системы охлаждения. Образовавшийся осадок нарушает работу термостата в большинстве случаев и снижает эффективность теплоотвода. Это приводит к локальному перегреву двигателя, особенно в зоне цилиндров, где температура может превышать нормальные значения. Для современных алюминиевых блоков цилиндров такой перегрев особенно опасен.

«Поэтому рекомендуется использовать только один тип антифриза и проводить полную замену охлаждающей жидкости каждые 60–80 тысяч километров пробега или через 3 года. В аварийной ситуации допустим долив дистиллированной воды объемом не более 200–300 мл, но не антифриза другой марки. При смене типа охлаждающей жидкости необходима обязательная двукратная промывка системы. Соблюдение этих правил позволяет сохранить ресурс двигателя и избежать дорогостоящего ремонта», — резюмировал химик Дорохов.

