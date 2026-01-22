Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Общество

Адвокат объяснила, кто возместит ущерб, если с крыши дома упал пласт снега и помял машину

Адвокат Глазкова: если пласт снега упал и помял машину, ответственность несет УК
Sergey Elagin/Global Look Press

Так как крыша входит в состав общего имущества многоквартирного дома, то ответственность за повреждение машины, если на нее упал пласт снега или сосулька, несет управляющая компания. Об этом «Газете.Ru» рассказала адвокат Коллегии адвокатов «Матвеенко и партнеры», член Ассоциации юристов России Ирина Глазкова.

Уборка снега и наледи с кровли относится к услуге по содержанию общего имущества, объяснила юрист. Зимой УК должна регулярно очищать крышу дома ото льда и снега, и тогда ЧП удается предотвратить. Если же пласт снега все же упал и повредил незастрахованную машину, то речь идет о гражданской ответственности за причинение вреда.

Чтобы доказать вину УК, необходимо действовать последовательно, обратила внимание Глазкова. Для начала следует вызвать полицию и зафиксировать повреждения. При этом важно не перемещать автомобиль, не убирать следы, не счищать упавший снег или лед. Необходимо все сфотографировать — общий вид машины и повреждений с разных ракурсов, окружающую местность, глыбы упавшего льда и снега.

«Дальше понадобится отчет об оценке причиненного ущерба. Для этого собственнику автомобиля нужно обратиться к независимому оценщику. Попробовать решить вопрос без суда можно, направив претензию в УК. При этом обязательного досудебного претензионного порядка по таким делам нет, обратиться за защитой прав можно сразу в суд. Но если УК возместит ущерб добровольно, пострадавший сэкономит деньги и нервы», — прокомментировала собеседница издания.

Если этого не случилось, собственник автомобиля может подать иск и требовать возмещения ущерба, штрафа в размере 50 процентов (по закону «О защите прав потребителей»), компенсации морального вреда, а также компенсации всех издержек.

Напоследок адвокат отметила, что есть и исключение. Если автомобиль застрахован и случай является страховым, важно сразу же уведомить страховщика и обращаться за выплатой к нему. А если в страховой выплате обоснованно отказано, то только тогда требовать возмещение ущерба от УК.

Ранее россиянам напомнили о праве отказаться от уборки снега на зимних субботниках.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27677005_rnd_6",
    "video_id": "record::5482c4b0-b855-42ba-a43a-6de44d7d8931"
}
 
Теперь вы знаете
Загрузи или уходи. Могут ли уволить за отказ устанавливать приложение или использовать смартфон
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+