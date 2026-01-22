Адвокат объяснила, кто возместит ущерб, если с крыши дома упал пласт снега и помял машину

Так как крыша входит в состав общего имущества многоквартирного дома, то ответственность за повреждение машины, если на нее упал пласт снега или сосулька, несет управляющая компания. Об этом «Газете.Ru» рассказала адвокат Коллегии адвокатов «Матвеенко и партнеры», член Ассоциации юристов России Ирина Глазкова.

Уборка снега и наледи с кровли относится к услуге по содержанию общего имущества, объяснила юрист. Зимой УК должна регулярно очищать крышу дома ото льда и снега, и тогда ЧП удается предотвратить. Если же пласт снега все же упал и повредил незастрахованную машину, то речь идет о гражданской ответственности за причинение вреда.

Чтобы доказать вину УК, необходимо действовать последовательно, обратила внимание Глазкова. Для начала следует вызвать полицию и зафиксировать повреждения. При этом важно не перемещать автомобиль, не убирать следы, не счищать упавший снег или лед. Необходимо все сфотографировать — общий вид машины и повреждений с разных ракурсов, окружающую местность, глыбы упавшего льда и снега.

«Дальше понадобится отчет об оценке причиненного ущерба. Для этого собственнику автомобиля нужно обратиться к независимому оценщику. Попробовать решить вопрос без суда можно, направив претензию в УК. При этом обязательного досудебного претензионного порядка по таким делам нет, обратиться за защитой прав можно сразу в суд. Но если УК возместит ущерб добровольно, пострадавший сэкономит деньги и нервы», — прокомментировала собеседница издания.

Если этого не случилось, собственник автомобиля может подать иск и требовать возмещения ущерба, штрафа в размере 50 процентов (по закону «О защите прав потребителей»), компенсации морального вреда, а также компенсации всех издержек.

Напоследок адвокат отметила, что есть и исключение. Если автомобиль застрахован и случай является страховым, важно сразу же уведомить страховщика и обращаться за выплатой к нему. А если в страховой выплате обоснованно отказано, то только тогда требовать возмещение ущерба от УК.

