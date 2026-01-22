Размер шрифта
Регионы выделили доптехнику Камчатке на ликвидацию последствий циклона

Первая партия техники для уборки снега поступила на Камчатку с Сахалина
УМВД России по Камчатскому краю

На Камчатку поступила первая партия снегоуборочной техники для борьбы с последствиями циклона. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в Telegram-канале.

Он рассказал, что с Сахалина бортом МЧС были доставлены два мощных погрузчика. Остальная техника, ввиду крупных габаритов, в настоящее время грузится на судно, которое морским путем доставит ее на Камчатку.

«Ждем график вылета борта военно-транспортной авиации, который также доставит 10 снегоуборочных машин, бульдозеров и экскаваторов из Москвы. Подчеркну, что техника от Москвы – это безвозмездная помощь региону, она останется в крае и пополнит наш автопарк», — написал он.

Следующий рейс МЧС планируется из Владивостока, где также подготовили технику для помощи Камчатке.

Вся техника сразу после разгрузки направляется на улицы для уборки снега, добавил губернатор.

21 января Солодов на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства сообщил, что ситуация в Камчатском крае после аномальных циклонов нормализуется, регион обеспечен топливом и продуктами в бесперебойном режиме.

Прошедшие в январе циклоны на полуострове стали самыми мощными за последние 60 лет, выпадение осадков достигло 150% месячной нормы. Циклоны подобной силы наблюдались в начале 1970-х годов. В Петропавловске-Камчатском продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня.

Ранее лавина сошла в центре Петропавловска-Камчатского.

