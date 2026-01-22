Размер шрифта
Врач рассказал, как определить, что ребенок принимает седативные препараты

Врач Негребецкий: дети, принимающие седативные препараты, ведут себя развязнее
Владимир Астапкович/РИА Новости

Дети, тайно принимающие седативный ветпрепарат габапентин, могут начать вести себя более развязно и находиться в состоянии, похожем на алкогольное опьянение. Об этом РИА Новости рассказал доктор химических наук, доцент, профессор РАН, директор Института фармации и медицинской химии Пироговского университета Вадим Негребецкий.

По его словам, внешне действие препарата выражается легким возбуждением, состоянием эйфории, развязным поведением.

«По изменению поведения ребенка, если есть подозрения на употребление аптечных «нарко»-содержащих препаратов, по этим признакам можно определить, что что-то не так. Особенно если были события, которые могли настроить ребенка на употребление», — рассказал Негребецкий.

Он добавил, что по изменению состояния ребенка, в зависимости от событий и его последующих действий, можно будет сделать выводы.

До этого ряд Telegram-каналов сообщал, что российские подростки начали покупать на маркетплейсах ветеринарные препараты с габапентином, который оказывает наркотический эффект на организм. В результате, по их информации, произошла волна отравлений среди несовершеннолетних.

Ранее в Петербурге шестиклассника с отравлением наркотиками нашли на улице в тяжелом состоянии.

