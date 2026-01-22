Размер шрифта
Наука

Пропуск завтрака приводит к возникновению желчных камней

Врач Меньщикова: пропуск завтрака нарушает работу кишечника и вызывает застой желчи
zackKOP/Shutterstock/FOTODOM

Многие люди по утрам просто не находят времени или желания позавтракать. Однако при пропуске завтрака нарушается работа кишечника, появляется дискомфорт в животе и повышается риск образования камней в желчном пузыре, рассказала «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог клиники Atribeaute Анна Меньщикова.

«Утренний прием пищи, особенно богатый клетчаткой (цельнозерновые, овощи, фрукты), запускает гастроколитический рефлекс — естественную реакцию кишечника на растяжение желудка, которая стимулирует дефекацию. Игнорирование завтрака постепенно ослабляет этот рефлекс, что может привести к запорам и дисфункции кишечника, особенно у предрасположенных лиц», — объяснила врач.

Кроме того, пропуск завтрака и долгое голодание способны спровоцировать обострение функциональной диспепсии — хронического состояния, при котором возникают дискомфорт, боли на голодный желудок и тошнота. Эти проявления связаны с нарушением моторики желудка и двенадцатиперстной кишки, а также с их повышенной чувствительностью. После длительного голодания первый прием пищи часто вызывает дополнительную нагрузку на пищеварительную систему, что проявляется вздутием, тяжестью и неприятными ощущениями в животе.

«Наконец, пропуск завтрака грозит повышением риска образования желчных камней. Длительные периоды голодания, связанные с пропусками завтрака, могут способствовать застою желчи в желчном пузыре. Это повышает риск образования кристаллов, которые со временем могут привести к возникновению желчных камней», — заключила доктор.

Ранее был назван один продукт, который помогает при язве желудка и раке ЖКТ.

