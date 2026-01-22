Россиянам объяснили, кто сможет оформить в 2026 году досрочную пенсию

Профессор Виноградов: на пенсию могут выйти мужчины в 62 года при стаже 42 года

Возраст назначения пенсии по старости на общих основаниях в 2026 году — 64 года для мужчин и 59 лет для женщин, но некоторые россияне могут стать пенсионерами досрочно. Об этом агентству «Прайм» рассказал профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Он отметил, что для страховой пенсии необходимо минимум 15 лет страхового стажа, а также 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов.

Досрочно выйти на пенсию могут мужчины в 62 года, если они имеют 42 года стажа, и женщины при наличии 37 лет стажа. Недостающий стаж и баллы можно частично докупить, добавил Виноградов.

Также досрочно на пенсию могут выйти многодетные матери, россияне, трудящиеся в тяжелых или опасных условиях, медики, педагоги, работники регионов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

Профессор добавил, что на два года раньше на пенсию могут выйти лица предпенсионного возраста после увольнения по сокращению или ликвидации организации, если у них есть достаточно стажа и баллов.

До этого зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш рассказал, что страховые пенсии работающих пенсионеров будут проиндексированы в 2026 году.

