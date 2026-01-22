Стали известны детали проекта соглашения по Гренландии

Проект соглашения НАТО с США по Гренландии не подразумевает полной передачи Вашингтону от Дании суверенитета над островом. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

Они утверждают, что проект подразумевает размещение на острове системы противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол», а также обновление оборонного соглашения Вашингтона и Копенгагена от 1951 года.

22 января президент США Дональд Трамп сообщил о достижении договоренности по Гренландии с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Позднее генсек блока уклонился от ответа на вопрос о дальнейшей принадлежности Гренландии Дании по будущим договоренностям с Соединенными Штатами.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что России не касается ситуация вокруг Гренландии.

5 января президент Трамп сообщил, что планирует взять контроль над Гренландией. Против этого шага выступили власти острова и Дании, а также несколько стран ЕС. Восемь из них решили отправить своих военных в Гренландию в рамках совместной разведывательной миссии.

Ранее в Германии порекомендовали Дании продать Гренландию за $1 трлн.