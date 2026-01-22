В Госдуме ожидают резкого роста турпотока с Малайзией и Бахрейном из-за безвиза

В 2026 году скорее всего будет введен безвизовый режим между Россией и Малайзией, Россией и Бахрейном. Об этом «Газете.Ru» заявил зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов. По его оценке, в первый год после введения безвизового режима взаимный турпоток с Малайзией может вырасти на 20–30%, с Бахрейном — на 15–25%.

«Вероятность достаточно высокая. По официальной информации Минэкономразвития РФ, проекты соглашений о взаимном безвизовом режиме уже находятся на рассмотрении у властей Малайзии и Бахрейна. Это означает, что речь идет не о концепции, а о практической стадии межгосударственного согласования. Кроме того, с Малайзией у России уже действует безвизовый режим для россиян сроком до 30 дней, что упрощает переход к взаимному режиму. С Бахрейном действует упрощенная процедура оформления визы по прибытии, и следующий логичный шаг — ее отмена. При сохранении текущей динамики переговоров реализация инициативы в 2026 году выглядит реалистичной», — отметил Кривоносов.

По его словам, для роста турпотока существенное значение будет иметь запуск прямого авиасообщения, над которым, как подтверждает Минэкономразвития, стороны уже работают. Для въездного туризма это особенно важно: снижаются барьеры принятия решения о поездке и повышается конкурентоспособность России на рынках Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, считает Кривоносов.

По его словам, для россиян это скорее нишевые направления, но именно поэтому у них есть потенциал роста: Малайзия традиционно привлекает россиян пляжным отдыхом, медицинским туризмом и длительными зимовками. По разным оценкам, ежегодно страну посещают несколько десятков тысяч российских туристов, уточнил депутат.

Он добавил, что Бахрейн — это более компактный рынок, ориентированный на деловой, событийный и премиальный туризм, с турпотоком из России в пределах десятков тысяч поездок в год. Для России же эти страны представляют интерес как новые источники въездного туризма, сказал депутат.

Он заключил, что по опыту КНР, безвизовые форматы, электронные визы и упрощенные процедуры в целом дают прирост турпотока в диапазоне 20–40% в зависимости от транспортной доступности и маркетинговой поддержки направления. Поэтому ожидания по Малайзии и Бахрейну выглядят обоснованными: безвизовый режим — это не разовый эффект, а инструмент долгосрочного развития туристических и деловых связей, заключил Кривоносов.

Ранее Россия ввела безвизовый режим с Китаем.